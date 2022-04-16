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【俄烏戰爭】據報英派特種部隊訓練烏軍 俄警告美勿向烏供武

環球政治 14:54 2022/04/16

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俄烏戰爭爆發後，西方國家對烏提供連串軍事援助。外媒報導指，英國派遣特種部隊，訓練烏克蘭士兵使用反坦克武器，亦是自俄烏戰爭以來，英國首次為烏軍提供作戰指導。同時，美國新一批軍備即將送抵當地，俄羅斯警告美國及北約向烏克蘭供武，會有無法預計的後果。

據報澤連斯基要求拜登 將俄列支持恐怖主義國家 【下一頁】

英國《泰晤士報》引述烏軍官指，英國特種部隊（SAS）過去兩周為士兵提供作戰訓練。駐守基輔北部郊區的Yuriy Myronenko上尉表示，英特種部隊兩周前來到軍營，為士兵進行訓練，教導如何使用反坦克導彈。他指有很多新兵及志願者從未接受過軍事訓練，若沒有接受英軍培訓，他們需要在網上看片自學。

另一基輔特種部隊指揮官亦指，英軍亦上周為烏軍第112營士兵提供訓練，更邀請烏軍待戰爭結束後，去英國探訪他們。英國國防部拒絕對此發表評論。

美歐再增破100億軍援 拜登保證持續援烏 【下一頁】

此外，美國向烏額外提供8億美元（64.2億港元）軍事援助，首批即將抵達歐洲，並由烏國安排接收。據悉，首批軍事物資包括榴彈砲與相關彈藥，以及雷達等。

《華盛頓郵報》周五（15日）報導，俄羅斯周二（12日）向美國發出外交照會，警告若美國及北約向烏克蘭提供武器，為俄烏衝突火上加油，會帶來「無法預計的後果」（unpredictable consequences）。

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責任編輯：郭麗明

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