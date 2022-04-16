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【人口統計】十四五期間 中國老齡化加劇

環球政經 14:08 2022/04/16

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中國人口突破14億人，內銷市場龐大，有能力搞起「內循環」支持內地經濟，而有歐美企業亦欲打進中國市場，那麼，企業欲投資國內消費市場不得不注意內地人口的變化。在「十四五」期間，中國內地人口老齡化主要的變化包括以下幾方面。

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

中度人口老齡化

人口老齡化程度從輕度轉為中度。目前，國際上普遍將65歲及以上人口占總人口的比重作為衡量老齡社會程度的標準，超過7%但低於14%為輕度老齡社會；超過14%但低於20%為中度老齡社會；超過20%但低於40%為重度老齡社會；超過40%為超重度老齡社會。 2021年末，內地65歲及以上人口突破2億，達到20,056萬人，佔總人口比重達14.2%，。標誌着內地已從輕度老齡社會轉為中度老齡社會。

人口老齡化轉急速

 2022年起，由於在1962年至1976年第二次出生高峰的人口進入60歲，遂令內地將迎來第二個老齡人口增長高峰。60歲以上老齡人口年均淨增加突破1,000萬。到「十四五」末期，內地60歲以上老齡人口將突破3億人，佔比將超過20%。

零人口增長波動期

人口總量進入零人口增長波動時期。零人口增長，理論上是指出生人數加遷入人數正好等於死亡人數加遷出人數。長期連續的零人口增長，就構成了靜止人口，這在很長一段時間內被認為是社會經濟發展的理想人口狀態。但大部分的零人口增長都只是一個短暫的時期，是人口增長由正轉負的一個發展過程。近年來，內地人口出生率持續走低，2021年末，內地人口數較上年末僅增加48萬人。這些現象表明，內地已經進入「零人口增長波動期」。

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養老照護浪潮

內地將迎來第一波養老照護浪潮。 「十四五」期間，第一代獨生子女父母將開始進入70歲以上的中高齡期，「4-2-1」家庭的數量快速增加，家庭中的養老照護需求快速增長。

 

【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

 

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責任編輯：沈春生

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