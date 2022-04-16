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【ESG】永明金融推富越儲蓄計劃　是市場首個主打ESG概念儲蓄產品

Hot Talk 13:48 2022/04/16

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香港永明金融有限公司行政總裁林嘉言表示，富越儲蓄計劃支持可持續投資的資產策略。

香港永明金融公佈推出富越儲蓄計劃，是市場上第一個主打ESG（環境、社會和企業管治）概念的儲蓄產品。 富越儲蓄計劃是一項分紅保險計劃，重點投資ESG表現優秀的資產，旨在建立對將來可產生積極影響的財富。

香港永明金融有限公司行政總裁林嘉言表示，富越儲蓄計劃支持可持續投資的資產策略，包括但不限於綠色債券、可再生能源、能源轉型等，亦特別關注碳足跡的影響，選擇碳排放較低的資產為投資首選，為共同建構綠色未來出一分力。

由即日起至6月30日，成功投保富越儲蓄計劃並完成指定要求，可享優惠；公司同時會代客戶捐出130港元予慈善環保組織綠惜地球，支持該組織的「思塑」 教育項目。該活動是一項長期項目，提升社會大眾對香港塑膠污染問題的認知，並鼓勵市民以更負責任的方法使用塑膠和妥善處理塑膠廢物。 

富越儲蓄計劃其他特點包括於申請保單時，客戶可選擇在保單下保障1位（個人人壽）或共同保障兩位（聯合人壽）年齡介乎0至80歲的受保人。客戶亦可根據需要，選擇行使更改保障範圍選項 ，從聯合人壽更改為個人人壽，和從個人人壽更改為聯合人壽，並可在有需要時行使更換受保人選項要更換新的受保人。

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