【拜登提名】美國財政部前官員Michael Barr獲提名為儲局副主席　負責銀行監管事宜

白宮宣佈，美國總統拜登（Joe Biden）將提名美國財政部前官員Michael Barr為聯儲局副主席，負責當地銀行監管事宜。拜登之前曾提名聯儲局前理事、杜克大學教授拉斯金（Sarah Bloom Raskin）出任該職位，惟拉斯金在氣候變化與能源政策方面的立場，導致其提名遭到美國參議院保守立場的民主派議員反對，拉斯金最終放棄提名。

Barr本身是一名律師，於美國前總統奧巴馬在位期間，是財政部金融機構助理部長，有份協助設計2010年通過的《多德-弗蘭克法案》（Dodd-Frank Act），加強對美國銀行業監管。在克林頓時期，Barr是時任財政部部長Robert Rubin的特別助理、財政部助理副部長，以及克林頓的特別顧問。

倘若提名成功獲通過，Barr將負責對美國大型銀行如摩根大摩、美銀及花旗的監管事宜，包括監管銀行是否符合資本要求、檢查銀行風險，並確保銀行通過常規壓力測試。與此同時，作為下任聯儲局副主席，他亦將有份就美國貨幣政策發聲。

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