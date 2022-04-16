【光伏新知】太陽能新技術 液體儲能最長18年

內地積極推行太陽能光伏國策，在中國十四五政策的推動下，過去20年中國的太陽能裝機總量將在下一個5年出現將近2倍的成長，下個5年中國的太陽能內需強勁是可以預期的。儲能在下一個5年將成為關鍵，這方面的技術發明或將改變未來能源格局。

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近年，查爾姆斯理工大學（Chalmers University of Technology）的研究團隊在能源開發上，取得了重要進展。日前，在《細胞報告·物理科學》（Cell Reports Physical Science）發表研究報告，團隊開發出一種特殊設計的分子，可以儲存太陽能供日後使用。

在報告中，說明該技術通過將液體太陽能存儲解決方案與熱電發電機相結合，名為「分子太陽能熱能儲存」（Molecular Solar Thermal Energy Storage，MOST），屬於一種儲存化學能源技術。

其操作概念是採用類似薄膜的面板，可以在幾乎任何表面上增加太陽能收集，並用其團隊發明的一種能儲存太陽能分子來儲能。

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這種分子由碳、氫和氮組成，其具有獨特的性質，當被陽光照射時，會轉化為同分異構物（isomer，一種由相同原子組成，但以不同方式結合在一起的分子）而儲存能量。

此外，該研究團隊開發了可控制儲存能量釋放的催化劑。以催化劑充當過濾器，當液體流經過濾器，產生足以使液體升溫 63℃ 的反應。同時，分子恢復到原始形態，這樣就能在系統中重複使用。這種異構物能儲能多達18年之久。

研究人員指這個概念是可行的，在實驗室中只用液體太陽能存儲解決方案來創造少量的電力。該發電機是一個超薄晶片，讓該系統集成到智能手錶、耳機等電子產品中。

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責任編輯：沈春生