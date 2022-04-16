【俄烏戰爭】據報澤連斯基要求拜登 將俄列支持恐怖主義國家

烏克蘭總統澤連斯基多次呼籲西方國家加大對俄制裁。外媒報導指，澤連斯基與拜登通話時，要求美國將俄羅斯列為支持恐怖主義國家，但拜登未有作具體承諾，僅願意探討連串建議，加大對莫斯科施壓。

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美國《華盛頓郵報》引述消息人士指，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與拜登（Joe Biden）在最近一次通話，要求美國將俄羅斯列為支持恐怖主義國家，拜登未有作具體承諾，但願意探討加大對俄施壓的連串建議。

報導指，若美國將俄羅斯列為支持恐怖主義國家，將是最具影響力及強大的制裁手段，包括繼續對數十個繼續與俄羅斯有業務往來的國家實施經濟懲罰、凍結莫斯科在美資產，如房地產，以及禁止出口各種具有商業及軍事用途的物品。

報導又指，即使過去冷戰時代，莫斯科支持被視為恐怖分子的團體，美國都未有採取此措拖。

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根據國務院事實清單，標籤需經國務卿審查，了解該國是否一再為國際恐怖主義行為提供支持。現時有4個國家被美國列為恐怖主義，分別為北韓、古巴、伊朗及敘利亞。

此外，《路透社》引述消息人士指，烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）與高級財政官員將於下周國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行春季會議期間訪問華盛頓。

責任編輯：郭麗明