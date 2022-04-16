【虛擬貨幣】四川省限「挖礦」 用電實行差別電價

全球超過半數比特幣（Bitcoin）「挖礦」活動在中國進行，四川省更有水電優勢，成為「挖礦」重地。近期內地加緊取締，實行切斷省內的礦場電力，但禁之不絕，於是在4月15日四川省發改委發布了《四川省發展和改革委員會關於加大整治力度對關停虛擬貨幣「挖礦」項目實用電量執行差別電價的通知（川發改價格規〔2022〕186號）》，決定對虛擬貨幣「挖礦」活動的各類用電量執行差別電價，加價標準為每千瓦時2元。

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通知提出，執行電量為其對應戶號的全部用電量。計量時間從「挖礦」行為開始之日起（開始之日確定在本通知印發之日前的，計量時間從發文之日起算），至「挖礦」行為終止之日止。計量時間不足一個完整抄表週期的，電量按對應抄表週期內平均用電量乘以相應天數確定。

通知還要求，各市（州）發展改革委要加強與當地整治虛擬貨幣「挖礦」工作牽頭部門的溝通銜接，協調其及時將應執行差別電價的電力用戶名單及執行起止日期函告相關電網企業、四川電力交易中心。

其實，不單只四川省，在2月份山東省、浙江省、海南省、內蒙等地，都有針對虛擬貨幣的「挖礦」活動，用電執行差別電價，加價標準則各省不同。

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責任編輯：沈春生