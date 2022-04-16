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【本地老字號】香港豆品廠疫下求生　工廠減產減虧蝕（有片）

12:00 2022/04/16

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壹品豆品在第五波疫情下，有6成的企業客戶停業。（曾耀輝攝）

本港第五波疫情令不少行業損失慘重，食肆更是首當其衝。食品供應商、60多年老字號豆品廠「新佛香食品」，由家族第二代羅孟慶接手後，創立自家品牌「壹品豆品」。

第五波疫情一下子爆發，壹品豆品有6成的企業客戶停業，令生意急跌3成。

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記者：葉泳珊

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