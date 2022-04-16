限時免費 App 獨家 前往 掃描開啟: 訂戶按此，繼續瀏覽 【本地老字號】香港豆品廠疫下求生 工廠減產減虧蝕（有片） 12:00 2022/04/16 分享： 分享： ▲ 壹品豆品在第五波疫情下，有6成的企業客戶停業。（曾耀輝攝） 本港第五波疫情令不少行業損失慘重，食肆更是首當其衝。食品供應商、60多年老字號豆品廠「新佛香食品」，由家族第二代羅孟慶接手後，創立自家品牌「壹品豆品」。 第五波疫情一下子爆發，壹品豆品有6成的企業客戶停業，令生意急跌3成。 【消費券2022】復活節限制未除 珠寶首飾業盼氣氛帶動消費 【戲院重開】戲院準備多套大片上映 人手短缺成最大挑戰 【Mirror姜濤】賀「姜濤誕」限定店 將登陸The ONE、 皇室堡 記者：葉泳珊 相關文章 【消費券2022】復活節限制未除 珠寶首飾業盼氣氛帶動消費 2022/04/14 【消費券2022】復活節限制未除 珠寶首飾業盼氣氛帶動消費 【元宇宙商機】元宇宙密室逃脫遊戲 最快2023年設虛擬世界LOST ISLAND 2022/04/15 【元宇宙商機】元宇宙密室逃脫遊戲 最快2023年設虛擬世界LOST ISLAND 【復活節2022】今起4日復活節連假 零售商戶料人流大增5成 2022/04/15 【復活節2022】今起4日復活節連假 零售商戶料人流大增5成 【YouTube】YouTube Shorts允許用戶 使用影片庫資源剪輯短片 2022/04/15 【YouTube】YouTube Shorts允許用戶 使用影片庫資源剪輯短片 你可能感興趣 【消費券2022】復活節限制未除 珠寶首飾業盼氣氛帶動消費 22:36 2022/04/14 【消費券2022】復活節限制未除 珠寶首飾業盼氣氛帶動消費 【元宇宙商機】元宇宙密室逃脫遊戲 最快2023年設虛擬世界LOST ISLAND 12:00 2022/04/15 【元宇宙商機】元宇宙密室逃脫遊戲 最快2023年設虛擬世界LOST ISLAND 【復活節2022】今起4日復活節連假 零售商戶料人流大增5成 14:00 2022/04/15 【復活節2022】今起4日復活節連假 零售商戶料人流大增5成 餐飲 疫情 食品 香港