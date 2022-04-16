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【馬斯克入股】Twitter「毒丸計劃」抗衡收購　馬斯克稱倘失敗仍有Plan B

股市 08:15 2022/04/16

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Twitter宣內「毒丸計劃」抗衡馬斯克收購，馬斯克則稱倘收購失敗仍有Plan B。

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）早前入股Twitter（美：TWTR）後，於剛過去的周四向Twitter提出擬以每股54.20美元的現金作價全面收購Twitter，較前一天收市價有約18％溢價。不過，Twitter大股東沙地阿拉伯王子瓦利德(Al Waleed bin Talal)隨即表示，拒絕馬斯克的收購提議，認為他低估了Twitter價值，Twitter更於周五推出「毒丸計劃」以抗衡收購。

「毒丸計劃」是企業透過攤薄股權反收購的常見手段。根據Twitter的「毒丸計劃」，倘任何人或組織在未獲董事局批准下收購Twitter流通普通股15％或以上，其他股東將獲容許以折扣價購買Twitter的額外股份，計劃將於明年4月14日到期。上周美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，馬斯克在Twitter持股佔比逾9％。

Twitter稱，該計劃將減低任何機構、人或組織，在沒有向所有股東給予適當溢價，或讓董事局有足夠時間作出有根據的判斷、並採取對股東最佳利益的行動下，透過於公開市場收集的方式獲得對Twitter的控制權。Twitter又指，上述計劃無阻董事局接受收購提議，只要董事局認為該收購符合公司本身或其股東之最佳利益。

據報私募基金Thoma Bravo亦有意收購Twitter

同時，Twitter據報亦獲美國私募基金Thoma Bravo表達收購意向，惟未知交易最終會否成事。

馬斯克周四於公開場合承認，不肯定是否能夠買入Twitter，但倘交易獲接納，他有足夠資產支付交易。他又表示，倘其最初的收購提議被拒，仍有B計劃（Plan B）買入該公司並將其私有化，但拒絕就此提供進一步詳情。

另外，據報Twitter已聘請摩根大通應付馬斯克的收購提議，摩根大通曾就馬斯克2018年於Twitter貼文上聲稱自己有足夠資金將Tesla私有化一事提出訴訟，但其後Tesla反過來控告摩根大通。

相關文章：

【Twitter】馬斯克擬3000億港元敵意收購Twitter、每股提購價54.2美元　惟大股東沙特王子指其作價太低而拒絕提議（第二版）

【TWTR】臨門決定拒入董事會　Twitter：馬斯克仍可能與董事討論戰略或治理　Twitter開市轉升2%

【Twitter】Twitter宣布測試編輯功能　稱與馬斯克「公投」無關

【Twitter】馬斯克否認本周初出售37萬股Twitter　今年以來斥近206億購買Twitter股份、自1月底以來幾乎每日入貨

美股 收購 Twitter（美：TWTR） 馬斯克 Tesla Twitter 私有化 美國

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