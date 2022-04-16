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【人行降準】官媒：減息仍需等待更強催化因素和更適宜窗口

宏觀解讀 06:49 2022/04/16

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官媒《上海證券報》指，減息仍需等待更強催化因素和更適宜窗口。

人行周五傍晚宣佈，將於4月25日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。對沒有跨省經營的城商行和存款準備金率高於5%的農商行，額外多降0.25個百分點。官媒《上海證券報》發文引述專家指，貨幣政策寬鬆窗口期仍未結束，後續仍可期待多種幣策工具發力穩增長。惟對於減息，當前仍需等待更強的催化因素和更適宜的窗口。

報導引述植信投資首席經濟學家連平表示，在聯儲局快速大力度加息的背景下，中國貨幣政策利率操作會相對謹慎，加之中國目前利率水平基本能匹配經濟增速，因此進一步下調利率操作空間不大。報導同時引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，降準不意味著政策性降息可能性被排除，考慮到當前地產下行和疫情波動，降息更能起到扭轉樓市預期，直接降低實體經濟融資成本作用。考慮到當前強出口對人民幣滙率形成有效支撐，儲局5月加息提速不會對人行減息有實質性制約。

引述分析指下周三有望降LPR

報導並提及中信證券聯席首席經濟學家明明認為，幣策進一步寬鬆空間仍存，但降息操作可能需要等待更強催化因素和更適宜窗口。比如，疫情初步控制後，穩增長政策進一步發力；降息適宜窗口期可等待儲局快速加息後。此外，再貸款再貼現、專項再貸款等結構性貨幣政策，或已在醞釀之中。

《上海證券報》的文章亦有提及LPR（貸款市場報價利率），指東方金誠首席宏觀分析師王青指，一般1個百分點降準可能帶來1年期LPR報價最小5點子下調。鑒於銀行淨息差在歷史低點附近，未來需連續兩次降準才能達到LPR報價最小5個基點的下調步長要求。考慮到當前經濟金融運行態勢，預計第二季將有兩次降準。另外，民生銀行首席研究員溫彬表示，降準或將促使LPR報價行壓降點差，本月20日LPR利率有望下調。

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