【山地悠遊人生@iM網欄】偷竊？假鈔？提款機限制？ 長途旅行現金問題最難解決

當時為了籌備10個月的中南美之旅，在網上看了很多資料，長途旅行現金問題最難解決。最後我帶了兩張信用卡，兩張提款卡和3000美元現金。

隨身帶著大筆美金隨時都有危險，在智利的旅館裡，一天半夜，一個德國男生被警察送來，他在抵達旅館的途中被三個男人搶走了所有的東西，包括背包裡的7000美元現金。有一次，在哥倫比亞的長途巴士站，我坐在大巴上等車出發，親眼目睹旁邊的大巴上一個歐洲男人把小腰包放在座椅，然後去抽煙，有個搶匪從窗戶開窗把他的腰包拿走，車站站滿了警察，但所有的警察都圍過來問他發生什麼事，卻沒一個警察去追搶匪。幾天後我要去醫院打預防針，於是把行李存放在車站的行李存放處，傍晚回去拿取時，發現有人把我的行李收搜索一通，背包裡的幾百塊美金沒了，行李箱的密碼鎖被動過手腳，幸好沒被打開，行李箱裡的2000美金完好，幸免於難。當我把事情告訴警察，聽完後他們用英語回答：我們不會說英文！

有一次住Hostel，給老闆100美元找回80美元，其中一張20美元是假鈔，我叫他馬上換一張。 真的美鈔凹印手感明顯，用指甲輕輕划過鈔票上人像的衣服，真鈔的衣服帶有凹凸感。把鈔票用指甲在白紙上面拉扯，會有墨留在白紙上，而且有出現多條墨印線。

財不可露眼，在可以使用信用卡時盡量避免使用現金，但有些落後的國家比如祕魯、玻利維亞、厄瓜多爾等，使用信用卡要付5-10%到的附加費。還有一次到機場櫃檯辦理登機手續，一不小心信用卡滑進櫃檯的縫隙，機場人員也無法幫我，最後只能打電話取消信用卡，我當時在南美，可銀行說新的信用卡只能寄到我香港的登記地址。

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某些地方的提款機有很多限制，曾經試過一台提款機的最多只能提50美元，但是收取5美元手續費。也曾經到過某個國家，因為匯豐剛把當地的業務賣了，突然匯豐的提款卡在當地不能使用。

當年在阿根廷，官方的匯率跟黑市價的匯率相差30%，我拿著500美金到找換店換錢，然後那個職員就開始點錢，然後告訴我，我給的是四張100美元加一張1美元，我說不可能啊！我身上根本就沒有一美啊，我跟他爭吵不休，我說，我把所有的100美金都拍下照片，有鈔票號碼，叫職員馬上把那100美元拿出來，要不然我就報警了。他說你報啊，我拿著電話正想報警，老闆看我不屈服，然後就開始轉口風，最後給我500美元的阿根廷披索，還有那張一美元作為紀念！

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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