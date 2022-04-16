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【餓「新」嘗啖＠iM網】五星酒店一星米芝蓮 低調享受高級粤菜

餓「新」嘗啖

名人薈萃 00:30 2022/04/16

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還沒有好好感受春暧化開，春天就在恐慌的疫境中沒趣地走了，所以不能再辜負熱情的夏天，應該好好的計規劃一下，該做的就去做，想吃的就去吃，好玩的就去玩，我們沒有辦法控制疫情和戰亂，但起碼要管理好自己的生活，莫待白了少年頭，空悲切。

為了迎接夏天，為了迎接更好的明天，為解這些日子抗疫不知所謂的悶氣，決定食餐好。和友人分兩枱，訂了文華酒店的文華廳，由總廚黃偉強師傅拍板，有甚麼好東西就吃甚麼，來次信任的放任。

米芝蓮「文華廳」，向來做得有聲有色，日日爆棚，熟悉的朋友都知道一枱難求，故每次來進餐，都份外雀躍。 這天風和日麗，午間的中環不太煩囂也不冷清，有種久違了的靜好，四個人低調地享用了奢華的高級粤菜，吃點心又有吃經典小菜，大滿足。

先上枱的是精緻的點心三寶，鮑魚雞粒盞、黑魚籽牛肝菌燒賣和蝦餃。燒賣蝦餃彷彿就是點心的代名詞，飲茶不叫硬是覺得有所欠缺。雖然是傳統點心，但做得零舍精緻，燒賣爽彈無比，有齊鮮蝦和菇粒，再以黑魚籽點綴，真材實料。晶瑩剔透的蝦餃口感薄身煙韌，食到豬油的古早味，蝦筍比例勻稱，鮮美有汁。至於牛油酥皮鮑魚盞，選用原隻鮑魚，彈牙得來又夠腍，不會咬不開有損吃相，蠔皇鮑汁咸鮮味美，好吃。

點心拼盤

再來是原件花膠湯，那肥厚的花月膠沉沉地半露碗中，未食都知份量十足，食落更清楚明白火候同樣十足，湯濃味道清甜，飲完身心舒泰，感覺連皮膚都補充了骨膠原。

充滿骨膠原的花膠湯

之後是金湯蝦球，這蝦球體積龐大，估計真身一定是隻巨無霸，果然，聽黃師講，這來自澳州的大蝦一公斤只有四隻，換言之，一隻半磅有多。傳統的玻璃蝦球，必須浸水丶啤水至透明，蝦味盡失，黃師傳有見及此，他只浸水，保留蝦的甜味，而傳統金湯用豬皮、雞腳等動物性脂肪製造膠質，他就用雪蓮子和花膠，同樣黏口，味道卻更清新。

巨無霸金湯蝦球

蠔皇原隻吉品鮑魚，彈牙美味就不用多說，就連那鮑汁，都是精華，一於叫多碗白飯撈汁，食到一滴不剩。

蠔皇吉品鮑

老實講，吃到這時已經飽飽，怎知端上來的是玉鱗魚躍逐金波，完全像是幅畫，不吃就辜負了美畫。師傅以高湯蒸蛋，拌以龍蝦等，還有迷你金魚蝦餃配黑羊肚菌，香味濃郁，加上食用花及綠色的菜汁作點綴，猶如小金魚在魚池中暢游，色香味俱佳。這日以美點雙輝畫上完美句號。美食，慰勞了口腹，亦慰勞了我們抗疫疲憊的心。

    點擊圖片放大
    +2

作者_莎連娜（柯景惇）簡介：

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

同場加映  【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

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