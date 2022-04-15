【環保措施】蘋果協助逾200家供應商轉用再生能源 目標2030年全供應鏈實現碳中和

蘋果（AAPL）與213個主要合作生產商已承諾，在25個國家或地區使用再生電力，為蘋果進行所有生產項目。蘋果近日再發表多項新承諾，將加快實現蘋果於2030年的目標，在整個供應鏈中實現碳中和。

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除了有213間生產合作夥伴作出潔淨能源承諾，蘋果還在世界各地直接投資再生能源項目，包括在中國及日本的近500兆瓦的太陽能與風能項目，以此作為上游減排計劃的一部分。為支持企業轉用潔淨能源，蘋果與它們分享了數據資料，並向不同國家的企業提供因地制宜的培訓資源。這些資源協助全球各地的企業加快採用新的潔淨能源解決方案。

在歐洲，去年有11間新供應商做出採用潔淨能源的承諾，包括Infineon、Viscom AG及Lumileds等，使歐洲各地承諾使用潔淨能源的供應商達到25間。這些企業正在採取多種潔淨能源方案，如Infineon在德國及奧地利、Laboratorio Elletrofisico在意大利均使用現場太陽能，DSM Engineering Materials在荷蘭支援一個風能項目等等。蘋果已經支援了兩個丹麥再生能源項目，包括Thisted附近的大型太陽能園區及Esbjerg附近的風力發電站，這兩個項目都為蘋果在丹麥的數據中心提供電力。公司還在尋找新的方式，以回應當地顧客使用產品的情況。

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在美國，蘋果直接投資位於德克薩斯州布朗縣一個佔地2,300英畝的IP Radian Solar項目。項目預計今年稍後時間完工，將具備300兆瓦電力產能。蘋果這項投資旨在抵消消費者為蘋果裝置充電時所耗費的電能，這些電能的碳排放相當於蘋果凈碳足跡的22%。

蘋果在美國的供應商持續致力實現潔淨能源承諾。其中，總部在特拉華州的Dupont和總部在愛達荷州Boise的 Micron Technology, Inc.近日宣布了引人矚目的新承諾。此外，作為對蘋果承諾的一部分，供應商Solvay和Corning已經幫助建造了南卡羅萊納州和北卡羅萊納州部分最大的太陽能發電場。

在中國，去年有23間新的供應商加入了潔淨能源計劃。幾乎所有總部設在中國的蘋果主要供應商都承諾在所有蘋果產品製造上使用潔淨能源，其中很多供應商都在建造現場太陽能，同時支持中國轉用再生能源的過程。這包括來自Ruicycle等供應商的新承諾，它將在蘋果閉環式供應鏈的回收物料過程中使用潔淨能源。2018年，蘋果推行了中國清潔能源基金，以創新方式加快在中國的再生能源發展。透過這項開創先河的投資基金，蘋果及其供應商已共同投資了465兆瓦潔淨能源。

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在日本，隨著電力購買協議的普及，企業開始擁有新的潔淨能源選項。在此之前，企業能源買家的選項僅限於屋頂太陽能和非捆綁協議，而現在透過協作倡導進一步打開了日本的市場。去年，日本有20間新供應商承諾使用潔淨能源，包括Kioxia Corporation和Sharp Corporation。Nitto Denko等多家蘋果供應商已投資現場太陽能，Keiwa則透過東京市郊的風力發電項目為 蘋果產品的生產供電。

在韓國，LG Display Co. Ltd.及Samsung SDI已承諾使用潔淨能源生產所有蘋果產品。去年韓國的能源計劃取得了顯著進展，共有13間供應商承諾開始使用潔淨能源。

在供應商使用高成本效益潔淨能源面臨特別挑戰的市場，包括亞洲各地，蘋果與合作夥伴協力透過創新與政策參與克服障礙。

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責任編輯：嚴浩文