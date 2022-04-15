【騰訊700】騰訊更新網遊加速器 下月起僅支援內地伺服器遊戲

騰訊(00700)旗下網遊加速器近日發布公告顯示，因業務運營策略調整，今年5月31日起「騰訊網遊加速器」將升級為「騰訊遊戲管家」並逐步停止舊版本服務。產品升級後，將僅支持國服遊戲加速，對於受影響的會員用戶，騰訊已開放退款通道。

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網速是影響玩家網遊體驗的難題。網遊加速器是針對個人用戶快速、安全連接網遊服務器的一種服務。它利用數據中心資源，在全國各大網絡節點均架設服務器，讓全國各地的玩家均可選擇最優的節點從而享受完美的網遊速度。

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內地當局近期傳放鬆對遊戲版號的審批。國家新聞出版署上周批准了45款國產網絡遊戲，是去年7月以來監管機構首次發放遊戲版號。但值得關注的是，海外進口遊戲審批仍處於停滯狀態，最新的審批日期停留在去年6月28日。

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