【電動車】巴菲特大讚Elon Musk有想法 評Tesla成功是「發夢都想不到」

「股神」巴菲特 （Warren Buffett）讚揚Tesla（特斯拉，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）有打低其他行業競爭者的能力，並指他對事物有想法，而這些想法更令他正在獲勝。

巴菲特回應外媒問到Tesla對比其他與其他汽車公司股價表現時表示，「 Tesla顯示美國產品的質素，馬斯克正在與通用汽車、福特、豐田等所有這些已擁有所有東西的企對競爭，馬斯克擁有的是想法，並正在獲勝。這就是美國，你發夢都想不到，這太令人震驚。」

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巴菲特稱，「人們喜歡他的車和所有，他正在嘗試改良產品，我為此向他致敬，美國公眾將決定它是否成功，這並不容易。」

2020年4月一次採訪中，巴菲特曾表示他不會投資Tesla，但他承認馬斯克做了一些了不起的事。

雖然在訪問由巴菲特這般讚揚馬斯克，但他此前對馬斯克的評論更為謹慎，並曾在2018年批評馬斯克與大型汽車公司較量。

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責任編輯：黃苑筠