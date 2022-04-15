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人行下調存款準備金率0.25百分點 本月25日生效

股樓投資 19:36 2022/04/15

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人民銀行宣布，由4月25日起下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，預計本次降準合共計釋放長期資金約5,300億元人民幣。同時，人行亦向特定金融機構實施定向降準，對沒有跨省經營的城商行和存款準備金率高於5%的農商行，在下調存款準備金率0.25個百分點的基礎上，再額外多降0.25個百分點。

【第五波疫情】國泰3月客運量增65% 仍較疫情前低99%  詳情請看【下一頁

去年12月，人行亦曾實施全面降準，下調存款準備金率0.5個百分點。因而本輪全面降準規模不及上一次。人行表示，將堅持穩字當頭，繼續實施穩健的貨幣政策，不搞大水漫灌。

【第二季部署】光大證券料穩增長政策推動港股復甦 重點推薦組合包括8股  詳情請看【下一頁

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國務院總理李克強日前主持召開國務院常務會議指出，針對當前形勢變化，鼓勵撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備率，適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加大金融對實體經濟特別是受疫情嚴重影響行業和中小微企業、個體工商戶支持力度，向實體經濟合理讓利，降低綜合融資成本。

同場加映  【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

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撰文 : 李尚毅

工商銀行（01398） 港股

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