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【疫苗接種】疫苗到戶接種服務下周二接受登記 可通過網上和電話預約

理財智慧 19:07 2022/04/15

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政府宣佈將由四月十九日（星期二）上午九時起，推出「疫苗到戶接種服務」網站及查詢熱線（5688 5234），讓未曾接種新冠疫苗的七十歲或以上長者，或因病患或殘疾而行動不便人士，透過網站或電話登記上門接種科興疫苗服務。

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【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

「疫苗到戶接種服務」查詢熱線（5688 5234）將由四月十九日起，每日上午九時至下午八時運作。「疫苗到戶接種服務」為合資格的市民接種第一劑疫苗二十八天後，會再為他們安排上門接種第二劑科興疫苗。接種疫苗前，醫護人員會為合資格人士做簡單評估，登記人士亦可於接種前向醫護人員查詢。由於復必泰疫苗有稀釋程序和運送等技術問題，故暫時只提供科興疫苗上門接種服務。

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此外，政府在四月至五月內執行「圍封強檢」行動時，亦會收集相關樓宇內合資格的長者或行動不便人士的登記資料，再安排醫護人員在稍後開展的十八區「疫苗到戶接種服務」中安排接種。為進一步推動市民接種新冠疫苗，社會福利署、衞生署和醫院管理局均會主動接觸其服務使用者，並協助有需要的市民登記接種疫苗。公務員事務局局長聶德權表示：「我們的目標是在四月二十六日開展全港『疫苗到戶接種服務』，以保護長者減低一旦染疫後重症和死亡的風險。」

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記者：鄭日棱

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