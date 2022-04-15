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【人行降準】內地減存款準備金率0.25個百分點　釋放5300億

股市 18:34 2022/04/15

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【人行降準】內地減存款準備金率0.25個百分點　釋放5300億

中國人民銀行宣布降準，4月25日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構），此次降準共計釋放長期資金約5300億元。人行指出，為加大對小微企業和「三農」的支持力度，對沒有跨省經營的城商行和存款準備金率高於5%的農商行，在下調存款準備金率0.25個百分點的基礎上，再額外多降0.25個百分點。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.1%。

人行表示，將堅持穩字當頭，繼續實施穩健的貨幣政策，不搞大水漫灌，兼顧內外平衡，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，激發市場活力，支持重點領域和薄弱環節融資，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

人行指，當前流動性已處於合理充裕水平。此次降準的目的，一是優化金融機構資金結構，增加金融機構長期穩定資金來源，增強金融機構資金配置能力，加大對實體經濟的支持力度。二是引導金融機構積極運用降準資金支持受疫情嚴重影響行業和中小微企業。三是此次降準降低金融機構資金成本每年約65億元，通過金融機構傳導可促進降低社會綜合融資成本。

【預告降準】國常會：適時運用降準等幣策工具　鼓勵大型銀行有序降撥備率

港股 經濟 降準 貨幣政策 金融機構 中國人民銀行

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