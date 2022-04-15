【品味投資】第一代007珍藏畢加索畫作 估價達1.5億港元 五月在香港舉槌

初代飾演007占士辛康納利（Sean Connery），生前收藏了畢加索（Pablo Picasso）晚年畫作《畫框裡的男子半身像》。辛康納利於2020年逝世，畫作如今首度釋出拍賣市場。畫作將於5月在香港會議展覽中心拍賣，領銜佳士得二十及二十一世紀藝術晚間拍賣，預期成交價約1.5億港元。

《畫框裡的男子半身像》是畢加索於1969年3月29日作在法國穆然（Mougins）創作的一幅油彩畫作。畢加索當時從《The Three Musketeers》（三個火槍手）中獲得靈感，創作出「火槍手」系列畫作。據悉，畢加索筆下的火槍手身穿整齊傳統服飾，充滿十七世紀的歐洲式男子氣概。他也會把自己幻想成畫中人。

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《畫框裡的男子半身像》繪於1969年3月，正屬畢加索晚年反複繪畫的「火槍手」系列，畫中主角擁有深色眼眸，蓄著山羊鬍鬚，造型猶如《The Three Musketeers》的紅衣主教黎塞留（Cardinal Richelieu）。此作完成後，透過代理畢加索作品的巴黎畫廊Galerie Louise Leiris釋出市場，1978年售予首任藏家，其後轉至辛康納利手上，一直收藏至逝世。如今由其後人委託佳士得拍賣。

辛康納利繼子史提芬表示，繼父雖然熱愛畢加索的創作，卻並不喜歡這位天才的晚年作品，直至看到《畫框裡的男子半身像》後，才被其強大表現力和藝術上的自由表達所吸引。史提芬又指，辛康納利喜歡亞洲文化，故畫作於亞洲上拍可謂恰如其分。

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責任編輯：龍紀瑩