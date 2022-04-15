【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥醫療代改善 樂極生悲 牙齒拔掉

看見Hami的傷口非常深入，尤其是人中位置，因他的牙齒已拔掉了! 我說這個好難處理，我不是醫生呀！只可盡能力。

而穆罕默德說，他參加鄰居結婚宴，突然有人互掉石頭，他駕着電單車離開，不過，他亦喝了些酒，因而發生意外倒在地上，當時有其他人聯絡我，到達時見他趟在地上，周邊人群只觀看及議論紛紛，我隨即借朋友的車搬他回家（事故地方和穆罕默德的家非常近），而他二哥就將電單車帶回來！

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不過，這個意外不只一人受傷，還有另一名傷者，只是他的傷勢比Hami 較輕。處理兩人的傷口後已半夜3時多了，他倆人當晚在穆罕默德睡覺。翌日Hami 的家人接他回家休息，我叮囑不要外出多些休息。

▲ 醫院協助清洗傷口，搽上藥膏便完成。

在旁晚我和穆罕默德的家人去探訪Hami，他說想明天去醫院？這當然好，人中位置及牙齒嚴重受傷，我只能作出有限幫助吧。

因這日穆罕默德有工作，於晚上八點半先回到家裹，我們隨即開車載他和他的媽媽去Erfoud(艾夫)的醫院，真的無奈，在醫院內等了近一小時，最終說沒有醫生當值，只給一張轉介信去Errachidia (拉希迪耶)的醫院(車程約2小時)。這趟去到Errachidia(拉希迪耶) ，醫院很快有醫護人員協助Hami 處理傷口。

在清洗傷口後，護士又給一張藥單需要我們買藥回來。之後護士幫Hami 塗上買回來的藥膏，又再给一張轉介信，明天去醫院照牙齒，看看情況。人中位置的傷口等自然修復 及消腫吧！

在翌日早上，我們又開車去指定的醫院，可惜關門了，今天是周日不營業，唉! 這裏的人原來假日不會生病的。我們又轉轉接接又返去Erfoud (艾夫)的醫院，今次順利。發現他只是一隻大門甩掉。

但我看見整個檢查過程時，感覺相當搞笑，醫生用電筒快速掃Hami 面孔後，即幫他照X光片，不久，該醫生從房間拿着水滴滴的X光片出來說，他甩掉一隻牙齒，而護士接過X光片後放置在「陽台曬乾」！最後亦給藥單買藥，便完成了。

▲ 醫生看X光片說，只拔掉門牙，算好彩了。

▲ X光片在陽台曬太陽

整個醫療過程感覺相當簡易，但總好過沒有藥物服用，消腫止痛。在回程沙漠時，穆罕默德指住墓地，今次你好彩，下次可能你睡在這裏喇!我和穆罕默德希望他明白，不是每次咁好彩。

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作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

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