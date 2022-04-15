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【Tesla】特斯拉上海工廠停工3周 預計損失產量近4萬

理財智慧 18:21 2022/04/15

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由於疫情導致上海全市封鎖，目前除了民間斷糧危機之外，不少企業的供應鏈亦面臨斷線，特斯拉上海工廠至今為止已經停工3周，若以日產能約2,100輛電動車來計算，自3月28日停產以來，特斯拉損失產量已接近4萬輛。

【NFT】LINE宣佈推出「LINE NFT」交易平台 首波釋出約4萬枚NFT【下一頁

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

有專家預估最樂觀的情況下，特斯拉可以在5月的第1周復工，但仍然會損失約8.4萬輛的產量。而一旦周邊城市也被封鎖，影響到汽車零件供應，損失的產量可能更大，特斯拉也可能分階段復工，復工後產能取決於零件供應量。近期產線中斷是特斯拉上海工廠自2019年底啟用以來最長的一次，而且比2020年剛爆發新冠疫情，與後續晶片缺貨時的情況還要糟糕，

【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

上海疫情延燒下，包含福斯汽車 (Volkswagen AG)、博世 (Robert Bosch GmbH) 在內等大型汽車製造商均轉向封閉運行，這代表工人必須住在工廠，並接受定期檢測，但福斯的生產狀況並沒有因此改善，由於零件供應不足，即使工廠具備足夠人力，也沒辦法組裝汽車。小鵬汽車執行長何小鵬周四 (14 日) 於微信發文表示，若上海和周邊供應鏈企業無法找到動態復工復產的方式，中國所有電動車製造商可能被迫在 5 月停產。

【昂坪360】昂坪纜車21日恢復服務 佛誕推半價門票優惠【下一頁

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記者：鄭日棱

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