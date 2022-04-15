【放寬限制】戲院重開須嚴格遵守防疫安排 場地容量上限五成 觀眾及員工滿三針放映廳內可飲食

商務及經濟發展局（商經局）今日（15日）表示，因應政府公布首階段放寬社交距離措施，戲院將於4月21日起重新開放，並必須嚴格遵守相關的防疫抗疫安排，如場地容量限制為50%、同一行座椅中不可有連續超過4張座椅被佔用、定時進行清潔及消毒、不得進行現場表演；顧客亦須持有有效的「疫苗通行證」、使用「安心出行」流動應用程式、佩戴口罩、量度體溫等。

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商經局表示，一直與戲院業界保持溝通，其中業界強烈表示售賣小食是其營運收入的重要來源，故希望早日恢復可在放映廳內飲食的安排。惟在相對密閉的放映廳內進行飲食，有一定疾控風險。政府在平衡各方考慮後，決定若個別放映廳在符合特定要求的情況下，可容許顧客在廳內飲食，有關要求為——

1. 涉及該電影院運作的所有員工均已接種3劑疫苗/為已接種2劑疫苗的康復者，或持有醫學豁免證明書；及 2. 個別放映廳內同一場次的所有入場顧客均已接種3劑疫苗（12歲以下小童及過去3個月內康復者，如已接種兩劑疫苗亦可視作符合入場要求）。

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商經局發言人說：「戲院業界一直配合政府推出的防疫措施，讓入場入士安心觀賞電影。回應業界希望可恢復在戲院飲食的訴求，政府特別在是次放寬適用於戲院的社交距離措施中，加入個別放映廳在符合要求的情況下可讓觀眾飲食的安排。院商可按各自的情況，編排可供觀眾飲食的放映場次。我們呼籲戲院業界為重開做好凖備，顧客亦要做好防疫措施，保持社交距離。」

政府會檢視首階段放寬社交距離措施的實施情況，並會適時作出調整。

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責任編輯：嚴浩文