  • 24°C
香港時間 : 2022415日 (五) 18:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【NFT】LINE宣佈推出「LINE NFT」交易平台 首波釋出約4萬枚NFT

理財智慧 17:55 2022/04/15

分享：

分享：

LINE旗下加密資產與區塊鏈子公司LVC Corporation近日推出「LINE NFT」交易平台，首波釋出約4萬NFT，當中包含日本演藝經紀公司影片作品NFT以及針對日本經典動漫《機動戰警》問世30週年而特別打造的立體透視藝術品。

【虛擬經濟】英國宣布「鑄造」 NFT 打造全球加密資產中心【下一頁

【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

LINE 表示，LINE NFT是針對日本市場推出的 NFT 交易平台，用戶可輕鬆買賣 NFT，還能將數位資產存放在LINE BITMAX Wallet數位錢包當中。而LINE BITMAX Wallet是LINE的數位資產管理服務，使用LINE帳號即可註冊，並可使用LINE通訊軟體和好友互相贈送或交易NFT。

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

LINW表示，未來LVC Corporation也將串接LINE其他服務以及集團子公司如SoftBank、Z Holdings等，打造豐富多元的NFT體驗。LINE表示未來也規畫推出更多熱門角色、跨類型的數位收藏品。

【昂坪360】昂坪纜車21日恢復服務 佛誕推半價門票優惠【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
虛擬貨幣 NFT 區塊鏈 LINE

上一篇文章

【Tesla】特斯拉上海工廠停工3周 預計損失產量近4萬

下一篇文章

【放寬限制】戲院重開須嚴格遵守防疫安排 場地容量上限五成 觀眾及員工滿三針放映廳內可飲食
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色債券】綠色零售債券本月26日起認購　保證息率升至2.5厘
【綠色債券】綠色零售債券本月26日起認購　保證息率升至2.5厘
【有相睇】2018年豪擲千萬購將軍澳私樓　4年後原價賣　蝕使費離場
【有相睇】2018年豪擲千萬購將軍澳私樓　4年後原價賣　蝕使費離場
【虛擬經濟】Twitter創辨人天價推文NFT身價暴跌 最高叫價一度僅得280美元
【虛擬經濟】Twitter創辨人天價推文NFT身價暴跌 最高叫價一度僅得280美元
【有相睇】比華利山別墅全屋靚裝　業主自住3年割愛賣樓　料蝕裝修費
【有相睇】比華利山別墅全屋靚裝　業主自住3年割愛賣樓　料蝕裝修費
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
錦上路站「柏瓏I」樓書料短期登場　715伙主打一至兩房　單位最細339呎起
錦上路站「柏瓏I」樓書料短期登場　715伙主打一至兩房　單位最細339呎起
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款