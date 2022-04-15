【NFT】LINE宣佈推出「LINE NFT」交易平台 首波釋出約4萬枚NFT

LINE旗下加密資產與區塊鏈子公司LVC Corporation近日推出「LINE NFT」交易平台，首波釋出約4萬NFT，當中包含日本演藝經紀公司影片作品NFT以及針對日本經典動漫《機動戰警》問世30週年而特別打造的立體透視藝術品。

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LINE 表示，LINE NFT是針對日本市場推出的 NFT 交易平台，用戶可輕鬆買賣 NFT，還能將數位資產存放在LINE BITMAX Wallet數位錢包當中。而LINE BITMAX Wallet是LINE的數位資產管理服務，使用LINE帳號即可註冊，並可使用LINE通訊軟體和好友互相贈送或交易NFT。

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LINW表示，未來LVC Corporation也將串接LINE其他服務以及集團子公司如SoftBank、Z Holdings等，打造豐富多元的NFT體驗。LINE表示未來也規畫推出更多熱門角色、跨類型的數位收藏品。

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記者：鄭日棱