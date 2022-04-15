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【樓市故事】千金難買情意結　買家為童年美好回憶入市珀麗灣　貴過同類單位都在所不惜

股樓投資 17:02 2022/04/15

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童年是人生最快樂的時期，美好回憶千金難求，有人為地區情意結，長大後重回舊地買樓居住。美聯物業熊建明表示，馬灣珀麗灣一宗成交，買家小時候在當區讀書，所以有情意結，長大後決定回來置業，斥資670萬元購海景兩房自住。

熊建明表示，新近成交單位是珀麗灣21座高層E室，實用面積490平方呎，兩房間隔，享有青馬大橋海景。原業主將單位轉租為賣，租約屬於「生約期」可交吉出售，吸引一名在珀麗灣物色多時的買家。

據了解，買家準備十足，在睇樓當日已「帶票」，睇樓後即時還價以670萬元促成交易，實用呎價13,673元。代理透露，買家從外區遷入馬灣居住，但由於兒時曾在當區上學，所以對這裏情有獨鍾，決定長大之後重回這裏居住，所以即使成交價較上一次同類成交高約3%，買家仍覺得合理。

資料顯示，原業主於2016年12月以540萬買入，持貨5年帳面賺約130萬元，物業升值24%。熊建明表示，新冠疫情數字回落、加上政府即將放寛社交限制等因素，令市場購買力釋放，睇樓及成交量均顯著回升，認爲樓市小陽春快來臨。他指出，普遍買家入市較3月時進取，部份買家會追價成交，或者「無睇樓」入市。

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撰文 : 謝昕蕎

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