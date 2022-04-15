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【有相睇】高層無敵全海景　間隔、樓價兼合心水　火速斥1380萬買藍灣半島三房戶

股樓投資 17:12 2022/04/15

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近日本地疫情持續轉趨緩和，整體二手交投顯著增加，部分屋苑成交量跑贏大市。世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島出現成交大爆發，日前再錄得同日連環成交。招潔冰指，最新成交為藍灣半島5座高層B室，單位屬三房主人套房連工人房設計，眺望藍塘海峽及清水灣海景，單位建築面積為1,051平方呎，實用面積為733平方呎，折合實用面積呎價達18,827元。

單位圖片（由代理提供）

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據了解，單位為東南方向高層戶，盡享單邊遼闊山海視野，加上室內間隔實用寬敞易於放置各類型傢俬，故買家趁著放寬按揭及二手成交熱熾氛圍下，火速決定購入作為安樂窩之用。單位原業主於03年8月以340.8萬元一手向發展商購入上址，正值沙士時期樓市低位，業主勁賺離場，持貨19年帳面獲利逾1,039萬元，期間大幅升值3倍以上。

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撰文 : 謝昕蕎

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