【有相睇】高層無敵全海景　間隔、樓價兼合心水　火速斥1380萬買藍灣半島三房戶

近日本地疫情持續轉趨緩和，整體二手交投顯著增加，部分屋苑成交量跑贏大市。世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島出現成交大爆發，日前再錄得同日連環成交。招潔冰指，最新成交為藍灣半島5座高層B室，單位屬三房主人套房連工人房設計，眺望藍塘海峽及清水灣海景，單位建築面積為1,051平方呎，實用面積為733平方呎，折合實用面積呎價達18,827元。

單位圖片（由代理提供）

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

據了解，單位為東南方向高層戶，盡享單邊遼闊山海視野，加上室內間隔實用寬敞易於放置各類型傢俬，故買家趁著放寬按揭及二手成交熱熾氛圍下，火速決定購入作為安樂窩之用。單位原業主於03年8月以340.8萬元一手向發展商購入上址，正值沙士時期樓市低位，業主勁賺離場，持貨19年帳面獲利逾1,039萬元，期間大幅升值3倍以上。

同場加映︰【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

同場加映︰【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機