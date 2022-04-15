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【昂坪360】昂坪纜車21日恢復服務 佛誕推半價門票優惠

理財智慧 16:12 2022/04/15

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港府昨日（14日）宣布，將於下周四（21日）放寬社交距離措施，昂坪360亦宣布，昂坪纜車將於本月21日早上10時恢復服務，昂坪市集的室內景點，包括纜車探知館及360動感影院亦將會重新開放。

為迎接佛誕及配合寶蓮禪寺重開，昂坪360與寶蓮禪寺合作，推出「官網限時 - 祈願開運優惠」（按此網站）。市民可於即日起至5月10日期間，於昂坪 360 官網預訂來回標準車廂纜車門票，尊享低至半價優惠。

    點擊圖片放大
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【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

成人及長者門票優惠價只需118元，而小童門票優惠價55元，已在官網購票的成人及長者，更可憑電子門票，於東涌或昂坪纜車站售票處，免費換領價值港幣20元正的寶蓮禪寺小食券一張，而小童則可獲贈幸運風車乙個。門票有效期為今年4月21日至8月31日，優惠數量有限，先到先得，售完即止。

此外，昂坪 360 將於今年5月11日至23日，配合歐洲纜索專家進行定期年度系統檢查，纜車服務在該段期間將暫停開放，而昂坪市集及室內景點將照常開放。

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責任編輯：龍紀瑩

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