【科技一周回顧】Elon Musk入主Twitter擬大改革　iPhone製造商和碩暫停上海生產線

▲ Tesla創辦人Elon Musk（馬斯克）以28.9億美元（約226億港元）收購Twitter約9.2%股權，成為Twitter的最大股東。（法新社）

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

Tesla創辦人Elon Musk（馬斯克）以28.9億美元（約226億港元）收購Twitter約9.2%股權，成為Twitter的最大股東，並有意為Twitter進行連串改革。例如為訂閱服務Twitter Blue提出了一系列建議，當中包括：降價、容許用戶以狗狗幣（Doge）支付費用和禁止廣告。

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近月上海爆發新一波疫情，內地政府採取嚴格防控措施，蘋果（Apple）iPhone製造商和碩聯合科技（Pegatron）宣布暫停當地兩間工廠的營運。該工廠生產的iPhone佔全球約20%至30%產量，是次關閉或會對和碩及蘋果產生重大影響。

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Epic Games宣布元宇宙發展大計後，Epic Games宣布股東之一的Sony會向該公司再注資10億美元（約78億港元），而樂高母公司Kirkbi同樣會注資10億美元，以推動計畫發展。

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在電動車面世前，汽油車是最常用的代步工具，而選擇省油的汽油車是車主的重點考量。但時代巨輪一直轉動，車企終需逐步淘汰汽油車，本田汽車（Honda）日前宣布將於今年6月淘汰被譽為最省油的非插電式汽油車Insight Hybrid，以專注發展核心混合動力車。

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責任編輯：陳卓賢