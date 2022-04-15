【消費券2022】CSL推4日限定優惠 毋須上台 Apple產品低至5折

新一輪消費券在上周四（7日）發放，CSL 乘勢推出復活節消費券限定優惠，由即日起至18日可以優惠價購買產品，當中包括 5G 手機、智能平板電腦、智能家電廚具及其他手機配件等，而買淨機滿2,000元，送200元現金券，可作下一次消費用，而當中最吸引的 Apple 產品則低至5折發售，毋須上台也可享有優惠，每名客戶於推廣期間只限選購一件產品，所有貨品數量有限，先到先得，售完即止。

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限量商品包括多款Apple產品，如10.9吋iPad Air（第4代）Wi-Fi + 流動網絡64GB版，原價5,799元，活動中只售半價2,900元；iPhone SE（第3代）128GB 則只售3,319元；AirPods（第3代）只售半價749元。另外，如以 Tap & Go 全數支付，可享限定9,988元優惠組合價購買 PS5 主機連Sony Xperia PRO-I（12GB+512GB）。

CSL 「復活節Bazaar消費賞」活動詳情： 日期：2022年4月15-18日（只限4天） 旗艦店限定： 1. CSL 旺角旗艦店（西洋菜南街2J-2Q） 2. CSL 銅鑼灣旗艦店（怡和街22號） 3. 1O1O Center尖沙咀旗艦店（漢口道28號亞太中心） 網站： （按此連結）

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責任編輯：龍紀瑩