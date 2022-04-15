【俄烏局勢】普京：歐洲無法放棄俄天然氣供應 將加強出口至亞洲

俄羅斯入侵烏克蘭後，引來西方國家對俄能源實施制裁。俄羅斯總統普京（​​Vladimir Putin）周四（14日）表示，隨著歐洲試圖減少對俄能源依賴，俄國將努力開發亞洲市場，把能源出口轉向東方，並指歐洲國家無法立即放棄俄羅斯的天然氣供應。

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

普京在一次電視轉播的政府會議上稱，現在歐洲沒有俄羅斯天然氣合理的替代品。又稱即使是「不友好國家」，都承認如沒有俄羅斯的能源，將無法生存。他又批評，歐洲對俄羅斯的能源制裁，正在推高能源價格並破壞市場穩定。

普京說，俄羅斯需擴大基礎設施來增加對亞洲的能源供應。他命令政府在6月1日前提出一項計劃，其中包括將交通基礎設施擴展到非洲、拉丁美洲和亞太國家。

【大行報告】對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠