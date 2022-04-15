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【俄烏局勢】普京：歐洲無法放棄俄天然氣供應 將加強出口至亞洲

環球政經 19:32 2022/04/15

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俄羅斯入侵烏克蘭後，引來西方國家對俄能源實施制裁。俄羅斯總統普京（​​Vladimir Putin）周四（14日）表示，隨著歐洲試圖減少對俄能源依賴，俄國將努力開發亞洲市場，把能源出口轉向東方，並指歐洲國家無法立即放棄俄羅斯的天然氣供應。

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

普京在一次電視轉播的政府會議上稱，現在歐洲沒有俄羅斯天然氣合理的替代品。又稱即使是「不友好國家」，都承認如沒有俄羅斯的能源，將無法生存。他又批評，歐洲對俄羅斯的能源制裁，正在推高能源價格並破壞市場穩定。

普京說，俄羅斯需擴大基礎設施來增加對亞洲的能源供應。他命令政府在6月1日前提出一項計劃，其中包括將交通基礎設施擴展到非洲、拉丁美洲和亞太國家。

【大行報告】對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價 【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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