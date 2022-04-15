▲ 【TSLA】巴菲特開口讚賞馬斯克 指Tesla的成功是「發夢都諗唔到」

有「股神」之稱的巴菲特 (Warren Buffett) 對Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克 (Elon Musk) 表示讚賞，特別是他打低汽車行業對手的能力，實在令人震驚。

巴菲特於一個訪問之中回答Tesla與其他汽車公司股價表現時表示：

這（Tesla）顯示了美國產品的質素。我的意思是，馬斯克正在與通用汽車、福特、豐田等所有這些已擁有所有東西的人競爭，而他有的是想法，而且他正在獲勝。這就是美國，是你發夢都想不到的。這太令人震驚了。

2020年，巴菲特曾表示他不會投資Tesla，又指馬斯克是偉大的企業家 但Tesla並不是個好投資。因為汽車業競爭激烈，它們所有的競爭對手都擁有大量現金儲備，不會輕易退出戰局。而去年10月，馬斯克在一條Twitter評論中戲言，「股神」巴菲特可能應該考慮投資Tesla，以追趕他與馬斯克之間日漸擴大的財富差距。

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編輯:姚卓然