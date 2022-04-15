【中國經濟】國家發改委：雖然受疫情影響 預計首季度投資保持平穩增長

國家發展改革委今日（15日）表示，3月份以來受疫情等因素影響，雖然在保持投資平穩增長面臨一些壓力，但當前穩投資工作具備不少有利條件，預計首季度投資將保持平穩增長。

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國家發展改革委投資司司長歐鴻在記者會中介紹，今年1至2月份，全國投資增長12.2%，比2021年全年提高了7.3個百分點，而今年暫時共審批核准固定資產投資項目32個，總投資5200億元人民幣，主要集中在交通、水利、能源及高技術等行業。

歐鴻又指，穩投資工作有利條件分別三方面，第一地方政府專項債券可用規模較大，今年專項債券安排3.65萬億元，加上去年四季度發行的約1.2萬億元，將對今年投資增長形成重要支撐。第二，投資增長點較多，基礎設施補短板、推進“雙碳”領域項目、發展新興產業、實施新型城鎮化等方面仍有較大投資空間。第三，各地方、各方面穩投資工作積極性高、力度大。

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責任編輯：羅浩濂