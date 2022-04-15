【帶你睇盤】74萬首期可入市三房套　開則四正實用連裝修　最啱家庭客一買即住

買樓睇間隔，最緊要四正實用，室內易擺放家具，也能擴大活動空間，提高生活質素。是次介紹的放盤，位於青衣青怡花園7座低層D室，單位穴用面積547平方呎，屬三房一套間隔，設有梗廚，開則見使，客飯廳、睡房都呈方形，佈局企理。單位向東北望公園景，內附精美裝修，最適合一家大小即買即入住，亦宜投資出租。單位現時叫價740萬元，受惠新按保計劃，最高可承造九成按揭，即首期最平74萬可入市。

放盤單位圖片

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放盤單位 青怡花園7座低層D室（物業編號：AZ99200128） 實用面積 547平方呎 間隔 三房一套房 叫價 740萬元 賣點 單位實用率夠高

間隔企理開揚

裝修企理，可即買即住

鄰近港鐵青衣站，交通方便

附近民生商舖、食肆林立

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3vmD2ba

註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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