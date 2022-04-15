【帶你睇盤】74萬首期可入市三房套　開則四正實用連裝修　最啱家庭客一買即住

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【樓市故事】千金難買情意結 買家為童年美好回憶入市珀麗灣 貴過同類單位都在所不惜
買樓睇間隔，最緊要四正實用，室內易擺放家具，也能擴大活動空間，提高生活質素。是次介紹的放盤，位於青衣青怡花園7座低層D室，單位穴用面積547平方呎，屬三房一套間隔，設有梗廚，開則見使，客飯廳、睡房都呈方形，佈局企理。單位向東北望公園景，內附精美裝修，最適合一家大小即買即入住，亦宜投資出租。單位現時叫價740萬元，受惠新按保計劃，最高可承造九成按揭，即首期最平74萬可入市。
放盤單位圖片
|放盤單位
|青怡花園7座低層D室（物業編號：AZ99200128）
|實用面積
|547平方呎
|間隔
|三房一套房
|叫價
|740萬元
|賣點
|
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註︰
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撰文 : 謝昕蕎