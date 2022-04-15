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【2022消費券】旺角大型攝影器材旗艦店 即日起舉行一連三日開倉大優惠

理財智慧 15:11 2022/04/15

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新一輪消費券派發後碰上首個長假期，再加上疫情降溫，吸引市民外出購物消費。有大型攝影器材店宣布，即日起推出一連三日的開倉優惠，由基礎攝影配件到專業攝影器材都有，4款消費券支付工具（支付寶、八達通、Tap&Go、WeChat Pay）均可使用。

【溫股知新】恒指補裂口   績優股佔優

本月初新開幕的「Rainbow Store-Camera」旗艦店，於4月15日至17日期間推出「復活節開倉優惠」，店方在Facebook專頁帖文表示「全店價錢絕對不會令大家失望，乜都有！新款、舊款、現貨、訂貨⋯⋯9成9都會係成本價或蝕本價比大家」。

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店方指出其於商業理由，貨品不設網上報價，顧客需要親身前往位於旺角雅蘭中心二期的店舖查詢。店方亦補充優惠只限三日，不設留貨，如果首兩天貨品售罄，第三天活動將取消；如貨品售罄，顧客可向店方以開倉價訂貨。

Rainbow Store-Camera旺角雅蘭中心總店

店舖地址：旺角彌敦道625號雅蘭中心二期11樓1103-1109室（山東街入口）

營業時間：周一至周日 11:00-20:00

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責任編輯：嚴浩文

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