▲ 【上海疫情】為何上海封城對汽車、電子和晶片行業是惡夢？ 法國外貿銀行用數據解答、並提出另一危機

上海新冠疫情持續肆虐，中國延續實施「動態清零」措施。法國外貿銀行表示，長三角地區為汽車及晶片工廠重地，因此，汽車、電子產品和晶片製造商將比其他行業遭受更大的損失。

目前先後已有小鵬汽車 （09868） 、華為等汽車及科技公司表明若上海繼續停工，對生產、供應鏈及經濟影響甚大。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞 (Alicia Garcia Herrero)表示，人員流動是新冠疫情時代衡量活動的最重要指標之一。據GPS資料顯示，中國現時人員流動性下降程度已經達到最初湖北疫情期間的一半。截至4月12日，中國月度流動性較2019年下降29%，涵蓋24個省份。2020年2月，人員流動減少了66%，29個省份大幅下降。這種情況對上海、江蘇和吉林的製造商來說尤其令人擔憂，這三個地區是汽車、電子產品和半導體製造的關鍵樞紐。

如果包括安徽，江蘇和浙江的長三角地區也跟隨上海實施更嚴格的封控，供應鏈中斷的風險可能會增加。去年長三角佔中國GDP的24%和出口的37%，而在去年4月上半月，上海和江蘇的流動性已經分別下降了92%和74%。今年3月，汽車生產和銷售分別按年下降9%和12%。

供應方面，廣東、吉林和上海是中國幾個最大的汽車生產地，份額分別達到13%、11%和9%。長三角和吉林的汽車生產相加佔全國25%左右，現在已經面臨停工，正如特斯拉和蔚來已經暫時關閉了生產線。

倘廣東再封城 恐成另一波衝擊

同時，隨著電動汽車普及，汽車生產也高度依賴電子產品和晶片供應。 長三角佔全中國晶片產量的一半，其中江蘇佔33%，上海佔10%。 在過去封城和電力短缺期間，地方政府通常優先考慮晶片生產，並盡可能減少受阻的情況。 然而在最近的封控中，已有越來越多的公司宣佈停產。

總而言之，上海及周邊省份（即長三角地區）形成了中國汽車、電子和晶片製造商的重要集群。 如果政府延長封鎖期，供應鏈中斷的風險將會增加，企業可能會耗盡庫存。此外，由於廣州佔中國13%汽車和15%晶片生產分額，一旦廣東也進入封控狀態，供應衝擊將有增無減。

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編輯:姚卓然