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晚市重開＋防疫措施鬆綁 揀領展（00823）有升有息

股市 13:41 2022/04/15

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政府上日宣布放寬防疫措施，重開晚市，獨立股評人梁耀康（Dave）睇好零售收租股領展 （00823） 受惠本地疫情緩和、防疫措施放寬及消費券三大利好因素刺激，預測息率4.6%，「有升有息」，建議投資者可考慮跟進部署，策略如下：

股份：領展 （00823）
推介：梁耀康
買入：64.5元
目標：71元
止蝕：59.75元
推介日期：2022年4月12日

欄名 : 3分鐘睇股

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