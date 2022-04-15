晚市重開＋防疫措施鬆綁 揀領展（00823）有升有息 股市 13:41 2022/04/15 分享： 分享： 政府上日宣布放寬防疫措施，重開晚市，獨立股評人梁耀康（Dave）睇好零售收租股領展 （00823） 受惠本地疫情緩和、防疫措施放寬及消費券三大利好因素刺激，預測息率4.6%，「有升有息」，建議投資者可考慮跟進部署，策略如下： 股份：領展 （00823） 推介：梁耀康 買入：64.5元 目標：71元 止蝕：59.75元 推介日期：2022年4月12日 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 憧憬內地疫情夏季受控 京東（09618）可趁低吸納 今日 憧憬內地疫情夏季受控 京東（09618）可趁低吸納 【復活節選股】中移動（00941）派息比率增7成 股價有機會突破60元 今日 【復活節選股】中移動（00941）派息比率增7成 股價有機會突破60元 家電股受惠國策有錢景 海爾智家（06690）有得諗 今日 家電股受惠國策有錢景 海爾智家（06690）有得諗 中移動（00941）派息比率增7成 股價有機會突破60元 今日 中移動（00941）派息比率增7成 股價有機會突破60元 美國聯儲局今季連續兩次加息半厘？美股後市能否企穩睇3大關鍵 2022/04/14 美國聯儲局今季連續兩次加息半厘？美股後市能否企穩睇3大關鍵