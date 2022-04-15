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【樂園重開】迪士尼下周四重開 明天中午起可預約入園 推尊享卡優先暢玩熱門設施

理財智慧 14:06 2022/04/15

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政府放寬防疫措施，香港迪士尼樂園亦宣布於下周四（21日）重開，樂園將一星期營運5天，維持逢周二和周四暫停開放（4月21日、公眾假期及迪士尼指定特別日子除外），直到另行通知。樂園因應政府要求實施人數管制，市民進入樂園前須預先購票及在網上預約入園日子。預約入園將於明天（16日）中午12時開始，「奇妙處處通」的會員現在已可於網上預約入園。

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

另外，迪士尼樂園推出「迪士尼尊享卡」，市民在網上購買後能優先暢玩熱門遊樂設施，優先入場並於預留區域觀賞人氣娛樂表演，節省輪候時間。尊享卡由79至379元，市民可從受歡迎的遊樂設施當中揀選1至8項設施通行，以及一項娛樂表演通行，與此同時，任何於1月7日至6月14日期間（包括首尾兩天）到期而未使用之樂園門票及／或指定樂園相關產品，包括未使用或只使用一次之「雙重暢玩」優惠門票、未使用之「奇妙同慶」團票優惠門票及「1314」二人遊優惠門票，其有效日期將會自動延長至6月15日。市民只需出示原有的樂園門票或指定樂園相關產品的購票確認，即可於6月15日或之前用以進入樂園或換領相關產品。

因應政府要求，所有進入或身處樂園及餐廳堂食的市民必須符合「疫苗通行證」要求，獲法例豁免人士除外。按政府法例要求，所有市民（獲豁免人士除外）進入表列處所及餐飲處所堂食前必須使用「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼。

 

【樂園重開】海洋公園下周四重開 推出全日優惠套票成人360元即可入場 今晚6時起接受預訂【下一頁

【消費優惠】「新世界韓國食品」今日開幕 新店推出49項限時優惠 優惠低至5折【下一頁

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責任編輯：羅浩濂

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