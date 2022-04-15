中移動（00941）派息比率增7成 股價有機會突破60元 股市 13:21 2022/04/15 分享： 分享： 港股市況波動，短期行調整壓力，HKET投資組睇好中移動 （00941） 業務穩健、核心業務增長加快，息率高具抗跌力，加上北水連日支持，大行更預測中移動3年內派息比率提升到至少70%，建議投資者可留意跟進，中移動 （00941） 策略如下： 股份：中移動 （00941） 推介：HKET投資組 買入：54元 目標：63元 止蝕：52元 推介日期：2022年4月12日 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 憧憬內地疫情夏季受控 京東（09618）可趁低吸納 今日 憧憬內地疫情夏季受控 京東（09618）可趁低吸納 【復活節選股】中移動（00941）派息比率增7成 股價有機會突破60元 今日 【復活節選股】中移動（00941）派息比率增7成 股價有機會突破60元 晚市重開＋防疫措施鬆綁 揀領展（00823）有升有息 今日 晚市重開＋防疫措施鬆綁 揀領展（00823）有升有息 家電股受惠國策有錢景 海爾智家（06690）有得諗 今日 家電股受惠國策有錢景 海爾智家（06690）有得諗 美國聯儲局今季連續兩次加息半厘？美股後市能否企穩睇3大關鍵 2022/04/14 美國聯儲局今季連續兩次加息半厘？美股後市能否企穩睇3大關鍵