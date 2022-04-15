【復活節選股】晚市重開＋防疫措施鬆綁 揀領展（00823）「有升有息」

復活節假率先部署，焦點股份買賣策略！（不斷更新）新增「晚市重開、揀領展823有升有息」（內附策略）。其他包括：中移動 （00941） 、海爾智家 （06690） 、京東 （09618） 、兗礦能源 （01171）

*逢周晚上8時《ET財智Talk》專家解構市場形勢*

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