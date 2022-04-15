【復活節選股】憧憬內地疫情夏季受控 京東（09618）可趁低吸納

復活節假率先部署，焦點股份買賣策略！（不斷更新）新增「京東9618可趁低吸納」（內附策略）。其他包括：中移動 （00941） 、領展 （00823） 、海爾智家 （06690） 、京東 （09618） 、兗礦能源 （01171）

*每星期首個交易日，《開市追揸沽》為你做好一周部署*

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