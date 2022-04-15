【復活節選股】憧憬內地疫情夏季受控 京東（09618）可趁低吸納 股市 17:48 2022/04/15 分享： 分享： 復活節假率先部署，焦點股份買賣策略！（不斷更新）新增「京東9618可趁低吸納」（內附策略）。其他包括：中移動 （00941） 、領展 （00823） 、海爾智家 （06690） 、京東 （09618） 、兗礦能源 （01171） *每星期首個交易日，《開市追揸沽》為你做好一周部署* 一按即睇：（不斷更新） 晚市重開、揀領展823有升有息 中移動941有機會突破60元 海爾智家6690受惠國策有錢景？ 兗礦能源1171受惠國策推「雙碳」 招金1818有望再破頂 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 美國聯儲局今季連續兩次加息半厘？美股後市能否企穩睇3大關鍵 2022/04/14 美國聯儲局今季連續兩次加息半厘？美股後市能否企穩睇3大關鍵 內地遊戲版號復批、最壞時間已過？陳偉聰：政策風險未消除、勿博得太盡 2022/04/13 內地遊戲版號復批、最壞時間已過？陳偉聰：政策風險未消除、勿博得太盡 國策受惠股｜綠色電力可取 揀行業龍頭龍源電力（00916） 2022/04/13 國策受惠股｜綠色電力可取 揀行業龍頭龍源電力（00916） 國策重新能源 何謂「雙碳」你要知 2022/04/13 國策重新能源 何謂「雙碳」你要知 國策受惠股｜龍源電力（00916）買賣策略話你知 2022/04/13 國策受惠股｜龍源電力（00916）買賣策略話你知 你可能感興趣 美國聯儲局今季連續兩次加息半厘？美股後市能否企穩睇3大關鍵 19:40 2022/04/14 美國聯儲局今季連續兩次加息半厘？美股後市能否企穩睇3大關鍵 內地遊戲版號復批、最壞時間已過？陳偉聰：政策風險未消除、勿博得太盡 20:02 2022/04/13 內地遊戲版號復批、最壞時間已過？陳偉聰：政策風險未消除、勿博得太盡 國策受惠股｜綠色電力可取 揀行業龍頭龍源電力（00916） 11:18 2022/04/13 國策受惠股｜綠色電力可取 揀行業龍頭龍源電力（00916） 最新專欄文章 更多 憧憬內地疫情夏季受控 京東（09618）可趁低吸納 今日 憧憬內地疫情夏季受控 京東（09618）可趁低吸納 中移動（00941）派息比率增7成 股價有機會突破60元 今日 中移動（00941）派息比率增7成 股價有機會突破60元 晚市重開＋防疫措施鬆綁 揀領展（00823）有升有息 今日 晚市重開＋防疫措施鬆綁 揀領展（00823）有升有息 國策推「雙碳」智慧轉型 揀兗礦能源（01171）最醒 今日 國策推「雙碳」智慧轉型 揀兗礦能源（01171）最醒 金價或突破2000美元 招金（01818）有望再破頂 今日 金價或突破2000美元 招金（01818）有望再破頂 煤炭股 兗礦能源（01171） 京東集團—SW（09618） 防疫措施 新冠肺炎疫情 疫情 收租股 領展房產基金（00823） 中國國務院 家電股