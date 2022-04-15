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【復活節選股】家電股受惠國策有錢景 海爾智家（06690）有得諗

股市 16:57 2022/04/15

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復活節假率先部署，焦點股份買賣策略！（不斷更新）新增「海爾智家6690受惠國策有錢景？」（內附策略）。其他包括：中移動 （00941） 領展 （00823） 海爾智家 （06690）京東 （09618）兗礦能源 （01171）

*逢周晚上8時《ET財智Talk》專家解構市場形勢*

一按即睇：（不斷更新）

欄名 : 3分鐘睇股

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