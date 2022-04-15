【復活節選股】中移動（00941）派息比率增7成 股價有機會突破60元

復活節假率先部署，焦點股份買賣策略！（不斷更新）新增「中移動941有機會突破60元」（內附策略）。其他包括：海爾智家 （06690） 、領展 （00823）

*逢周晚上8時《ET財智Talk》專家解構市場形勢*

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