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【第五波疫情】國泰3月客運量增65% 仍較疫情前低99%

股樓投資 14:06 2022/04/15

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國泰航空(00293)公布 3 月份客、貨運量數據。由於全球疫情持續，香港及多個巿場實施旅遊限制及檢疫措施，國泰月內因應需求疲弱而繼續大幅削減運力。

國泰航空於 3月份載客30,628人次，較 2021 年同月增加 65.2%，相比疫情前 2019 年 3 月的水平下跌 99%。收入乘客千米數按年上升44.9%，但與 2019 年 3 月相比則減少 99%。乘客運載率增加 24.3 個百分點至 45.6%，以可用座位千米數計算的運力按年減少 32.5%，與 2019 年 3 月相比下跌 98.2%。在 2022 年首3個月，載客人次較去年同 期增加 23.5%，但運力下跌 66.1%, 而收入乘客千米數則上升 1.2%。

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貨運方面，國泰航空於 3 月份運載97,166公噸貨物，較去年同月增加 16.6%，但與 2019 年 3 月相比減少 47.5%。月內的貨物收入噸千米數按 年下跌 28.4%，與 2019 年 3 月相比減少 65.6%。運載率下跌 4.9 個百分 點至 81.5%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年減少 24.1%，與 2019 年 3 月相比減少 71.1%。在 2022 年首三個月，載貨量較去年同期下跌 13.8%，運力減少 49.2%，而貨物收入噸千米數則下跌 50.3%。 

【第二季部署】光大證券料穩增長政策推動港股復甦 重點推薦組合包括8股  詳情請看【下一頁

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國泰顧客及商務總裁林紹波形容，就客運業務而言，3月份的經營環境依然非常嚴峻。國泰歡迎有關當局解除轉機限制及地區性航班熔斷機制、理順個別航班的熔斷機制，及於 4 月份縮短抵港旅客和機組人員的強制檢疫期。然而，現行的旅遊及運作限制依然嚴格，國泰僅只能輕微增加客運運力。

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撰文 : 李尚毅

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