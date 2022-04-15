【財庫局】許正宇：未來續檢視現行規管制度　讓金融商業活動持續發展

▲ 財庫局局長許正宇表示，繼續檢視現行規管制度，讓金融商業活動持續發展。

財經事務及庫務局局長許正宇在Facebook表示，每年的4月15日是「全民國家安全教育日」，而今年亦是國安法在香港實施後的第二個「全民國家安全教育日」，鼓勵市民藉著這個日子更深入認識國家《憲法》、《基本法》和國家安全，培養國民身份認同。

他又表示，隨着《香港國安法》的實施及選舉制度的完善，香港從長期的政治爭拗和對立對抗中解脫，社會及政局的穩定讓社會重回良政善治的軌道。

他表示，財庫局過去亦已就國安與慈善及眾籌等方面推動相關工作，但不會因此而鬆懈，未來財庫局會持續檢視各項現行規管制度，讓香港的金融和商業活動在國家安全的穩健根基上持續發展，同時打擊危害國家安全的不法行為，切實維護香港長期繁榮與穩定。

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編輯:姚卓然