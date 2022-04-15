  • 26°C
香港時間 : 2022415日 (五) 12:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財庫局】許正宇：未來續檢視現行規管制度　讓金融商業活動持續發展

Hot Talk 12:11 2022/04/15

分享：

分享：

財庫局局長許正宇表示，繼續檢視現行規管制度，讓金融商業活動持續發展。

財經事務及庫務局局長許正宇在Facebook表示，每年的4月15日是「全民國家安全教育日」，而今年亦是國安法在香港實施後的第二個「全民國家安全教育日」，鼓勵市民藉著這個日子更深入認識國家《憲法》、《基本法》和國家安全，培養國民身份認同。

他又表示，隨着《香港國安法》的實施及選舉制度的完善，香港從長期的政治爭拗和對立對抗中解脫，社會及政局的穩定讓社會重回良政善治的軌道。

他表示，財庫局過去亦已就國安與慈善及眾籌等方面推動相關工作，但不會因此而鬆懈，未來財庫局會持續檢視各項現行規管制度，讓香港的金融和商業活動在國家安全的穩健根基上持續發展，同時打擊危害國家安全的不法行為，切實維護香港長期繁榮與穩定。

相關文章:

【規管眾籌】許正宇預告今年諮詢規管眾籌　明言要為國家安全限制香港資金流轉

【互聯互通】許正宇：已就股票南向通引入人民幣計價完成可行性研究　研開發電子債券交易平台

【香港經濟】美商會：香港檢疫規定令企業會員推遲投資、難聘高層　8成會員受港區國安法影響（附連結）

編輯:姚卓然

開啟hket App，閱讀全文
政治 國安法 許正宇 財經事務及庫務局 基本法

下一篇文章

【Twitter】馬斯克擬3000億港元敵意收購Twitter、每股提購價54.2美元　惟大股東沙特王子指其作價太低而拒絕提議（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【李家超選特首】李家超44歲長子任恒生CEO辦公室主任　恒生年報中最年輕高層、曾在美資行工作多年
【李家超選特首】李家超44歲長子任恒生CEO辦公室主任　恒生年報中最年輕高層、曾在美資行工作多年
【Mirror姜濤】滙豐保險再夥拍Mirror姜濤　宣傳財富增值保險產品（多圖）
【Mirror姜濤】滙豐保險再夥拍Mirror姜濤　宣傳財富增值保險產品（多圖）
【美股收市】 10年債息升破2.8厘 納指挫2.1% 道指跌113點
【美股收市】 10年債息升破2.8厘 納指挫2.1% 道指跌113點
【阿里巴巴9988】中紀委據報直接調查螞蟻集團　阿里巴巴全日跌3%
【阿里巴巴9988】中紀委據報直接調查螞蟻集團　阿里巴巴全日跌3%
【社交距離放寬】4.21起晚市堂食至10時、員工3日一快測　美容院健身室戲院主題公園重開（附圖解）
【社交距離放寬】4.21起晚市堂食至10時、員工3日一快測　美容院健身室戲院主題公園重開（附圖解）
【港股ADR+夜期】阿里美團ADR低2%　夜期跌169點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美團ADR低2%　夜期跌169點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款