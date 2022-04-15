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【社交平台】Twitter大股東沙地王子 拒Elon Musk收購提議

環球政經 13:01 2022/04/15

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早前特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）提出以每股54.20美元購買Twitter（TWTR）所有股份，Twitter大股東、沙地阿拉伯王子瓦利德（Al Waleed bin Talal）隨後表示，拒絕Elon Musk的收購提議。

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

瓦利德持有Twitter的5.2%股份，他周四（14日）在Twitter發帖稱，拒絕Elon Musk的收購提議，「鑑於Twitter的增長前景，我不認為Elon Musk提出的報價（每股 54.20 美元）接近 Twitter 的內在價值。」

拒絕收購的消息傳出後，Twitter股價盤中回落，最終收市跌1.68%，報45.08美元。

【社交平台】Elon Musk提出以433億美元全購Twitter　要求轉為私營企業【下一頁

Elon Musk同日出席「TED2022」時表示，不確定能以430億美元的提價收購Twitter，並提到提議被拒絕的話會有「B計劃」， 但沒有多做說明。

【大行報告】對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價 【下一頁

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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