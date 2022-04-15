【消費優惠】「新世界韓國食品」今日開幕 新店推出49項限時優惠 優惠低至5折

「新世界韓國食品」(New World Mart)進駐將軍澳Ocean PopWalk海天晉滙商場於今日（15日）正式隆重開幕，為九龍及新界東居民，提供大型一站式韓國食品選擇。除提供韓風最潮零食飲品、伴菜、現煮便當、急凍食品、新鮮直送食材和保健產品之外，店鋪更邀請大廚於開幕月每周神秘快閃現身分享，示範即製即賣菜式。海天晉滙分店稍後獨家設休閒堂食區和烹飪活動空間，方便市民掃貨儲糧，更可趁熱即食及體驗韓風烹飪文化。另外，由4月15日起至5月31日，新店推出多達49項超抵獨家限時優惠，優惠低至5折。

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「新世界韓國食品」(New World Mart)佔地6,000平方呎，不同派系大廚特別每周於新店神秘快閃現身，即席示範泡菜醃製及水原式醬醃牛排骨等韓風菜式。與意同時，店鋪更歡迎市民與其寵物同行，大家只須於商場顧客服務中心借用寵物車，即可一同購物。另外，店鋪有6大品牌，當中包括韓式超市「New World Mart」、Dosirak韓式便當專門店「O'taste」、韓國伴菜專門店「BANCHAN」、韓式醃肉專門店「Chef & Taste」、Kimchi專門店「Kimchi Factory」、K-Health健康產品專門店「BODY & ME」，提供韓國直送飲品食材、限定時令推介和保健產品。

由4月15日起至5月31日，新店推出多達49項超抵限時優惠，優惠低至5折，凡惠顧任何產品即送韓國人氣男團BTS防彈少年團盲盒朱古力一粒、單次消費滿100元即可獲贈大熱韓國人氣角色的手搖扇一把，而單次消費滿500元更可獲贈保溫袋一個。與此同時，「BANCHAN」醬油蟹、「GNM南瓜汁」和「CJ 白雪 脆皮餃子」等多項買一送一優惠及廚具電器減價優惠。

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責任編輯：羅浩濂