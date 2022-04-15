【蘋果動向】傳Apple至少有9款新Mac　搭載M2芯片

▲ Apple正在為至少9款搭載M2芯片的新Mac機型進行最終測試。（法新社）

蘋果（Apple）推出首部運行自家芯片M1的Mac已近兩年，現時正準備為其產品推出下一代自家芯片M2。據《彭博社》報道，Apple正在為至少9款搭載M2芯片的新Mac機型進行最終測試，當中至少有2款Mac將會在今年6月的WWDC公布。

【ESG】蘋果協助供應商發展清潔能源 使用量去年增一倍

該報道指，新機款包括配備M2芯片的MacBook Air、MacBook Pro和Mac mini；配備M2 Pro和M2 Max芯片的新MacBook Pro；以及配備Apple Silicon芯片的Mac Pro。

【iOS App】Google推出「Switch To Android」 iPhone資料快速轉移至Android機

另外，據外媒《9to5Mac》報道，蘋果仍然對配備了前一代 MacBook Pro中使用的 M1 Pro芯片的新 Mac mini 進行測試。Apple曾計劃推出配備 M1 Pro 和 M1 Max 芯片的Mac mini 高端版本，但據悉該產品或將被廢棄，以讓路予Mac Studio。

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

責任編輯：陳卓賢