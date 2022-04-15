  • 27°C
香港時間 : 2022415日 (五) 14:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果動向】傳Apple至少有9款新Mac　搭載M2芯片

科技 13:00 2022/04/15

分享：

分享：

Apple正在為至少9款搭載M2芯片的新Mac機型進行最終測試。（法新社）

蘋果（Apple）推出首部運行自家芯片M1的Mac已近兩年，現時正準備為其產品推出下一代自家芯片M2。據《彭博社》報道，Apple正在為至少9款搭載M2芯片的新Mac機型進行最終測試，當中至少有2款Mac將會在今年6月的WWDC公布。

【ESG】蘋果協助供應商發展清潔能源　使用量去年增一倍

該報道指，新機款包括配備M2芯片的MacBook Air、MacBook Pro和Mac mini；配備M2 Pro和M2 Max芯片的新MacBook Pro；以及配備Apple Silicon芯片的Mac Pro。

【iOS App】Google推出「Switch To Android」　iPhone資料快速轉移至Android機

另外，據外媒《9to5Mac》報道，蘋果仍然對配備了前一代 MacBook Pro中使用的 M1 Pro芯片的新 Mac mini 進行測試。Apple曾計劃推出配備 M1 Pro 和 M1 Max 芯片的Mac mini 高端版本，但據悉該產品或將被廢棄，以讓路予Mac Studio。

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【科企監管】蘋果CEO批歐盟反壟斷監管　損害iPhone用戶私隱和安全
2022/04/13
【科企監管】蘋果CEO批歐盟反壟斷監管　損害iPhone用戶私隱和安全
【iMovie更新】Apple iMovie增20種「故事畫板」　Magic Movie自動識別最佳畫面
2022/04/13
【iMovie更新】Apple iMovie增20種「故事畫板」　Magic Movie自動識別最佳畫面
【蘋果動向】蘋果擬為Apple Watch 8添加體溫感應　協助用戶計畫生育
2022/04/13
【蘋果動向】蘋果擬為Apple Watch 8添加體溫感應　協助用戶計畫生育
【元宇宙】Meta擬2024年發布首款AR眼鏡　無需依賴iOS或Android設備
2022/04/14
【元宇宙】Meta擬2024年發布首款AR眼鏡　無需依賴iOS或Android設備

你可能感興趣

【科企監管】蘋果CEO批歐盟反壟斷監管　損害iPhone用戶私隱和安全
11:00 2022/04/13
【科企監管】蘋果CEO批歐盟反壟斷監管　損害iPhone用戶私隱和安全
【iMovie更新】Apple iMovie增20種「故事畫板」　Magic Movie自動識別最佳畫面
14:00 2022/04/13
【iMovie更新】Apple iMovie增20種「故事畫板」　Magic Movie自動識別最佳畫面
【蘋果動向】蘋果擬為Apple Watch 8添加體溫感應　協助用戶計畫生育
16:00 2022/04/13
【蘋果動向】蘋果擬為Apple Watch 8添加體溫感應　協助用戶計畫生育
Apple 科技產品 MacBook 晶片 WWDC

下一篇文章

【電動車】本田淘汰Insight Hybrid　專注發展核心混合動力車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iOS App】App Store免費App成糖衣毒藥　終需付費才可享用功能
【iOS App】App Store免費App成糖衣毒藥　終需付費才可享用功能
【iPhone拍攝】iPhone微距拍攝賽得獎作品出爐　海玻璃、朱槿花微距影像係點樣？
【iPhone拍攝】iPhone微距拍攝賽得獎作品出爐　海玻璃、朱槿花微距影像係點樣？
【Whatsapp】WhatsApp新功能 Communities　一次過管理多個相關群組
【Whatsapp】WhatsApp新功能 Communities　一次過管理多個相關群組
【三星爭議】三星Galaxy S22系列涉效能問題 　南韓用戶提集體訴訟
【三星爭議】三星Galaxy S22系列涉效能問題 　南韓用戶提集體訴訟
【黑客鎖定烏克蘭】烏克蘭成功阻截俄方網絡攻擊　發現新型惡意軟件
【黑客鎖定烏克蘭】烏克蘭成功阻截俄方網絡攻擊　發現新型惡意軟件
【iOS App】Google推出「Switch To Android」　iPhone資料快速轉移至Android機
【iOS App】Google推出「Switch To Android」　iPhone資料快速轉移至Android機
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款