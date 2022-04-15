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【電動車】本田淘汰Insight Hybrid　專注發展核心混合動力車

科技 11:30 2022/04/15

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本田Insight Hybrid於1999年首次發布，至今仍被譽為「道路上唯一不插電的最省油的汽油車」。（本田官網截圖）

在電動車面世前，汽油車是最常用的代步工具，而選擇省油的汽油車是車主的重點考量。但時代巨輪一直轉動，車企終需逐步淘汰汽油車，本田汽車（Honda）日前宣布將於今年6月淘汰被譽為最省油的非插電式汽油車Insight Hybrid，以專注發展核心混合動力車。

【電動車】日產汽車擬2028年推出　首款配備固態電池電動車

本田Insight Hybrid於1999年首次發布，當時已立即獲得汽車愛好者的熱烈追捧，直至今天，該車仍被譽為「道路上唯一不插電的最省油的汽油車」（single most fuel efficient gas-powered vehicle on the road）。

專注發展Accord、CR-V、Civic

儘管2021年電氣化車輛（即電動車和混合動力車）的銷量創下紀錄，但本田表示未來的生產重點將放在其核心混合動力車型—雅閣（Accord）、CR-V和思域（Civic）上，並繼續向全面的電動車產能遷移，因此會於今年6月淘汰Insight Hybrid。

【自動駕駛】豐田、Tesla聯手合作開發自動駕駛技術　低成本收集數據作訓練

美國本田汽車銷售副總裁Mamadou Diallo指出，混合動力汽車能有效地減少溫室氣體排放，是實現本田汽車到2040年在北美實現100%零排放汽車銷售願景的重要途徑。該公司未來將使核心車型的銷量領先於混合動力汽車，並極大地促進本田產品系列的電動化銷售。

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責任編輯：陳卓賢

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