【電動車】本田淘汰Insight Hybrid　專注發展核心混合動力車

▲ 本田Insight Hybrid於1999年首次發布,至今仍被譽為「道路上唯一不插電的最省油的汽油車」。(本田官網截圖)

在電動車面世前,汽油車是最常用的代步工具,而選擇省油的汽油車是車主的重點考量。但時代巨輪一直轉動,車企終需逐步淘汰汽油車,本田汽車(Honda)日前宣布將於今年6月淘汰被譽為最省油的非插電式汽油車Insight Hybrid,以專注發展核心混合動力車。

本田Insight Hybrid於1999年首次發布,當時已立即獲得汽車愛好者的熱烈追捧,直至今天,該車仍被譽為「道路上唯一不插電的最省油的汽油車」(single most fuel efficient gas-powered vehicle on the road)。

專注發展Accord、CR-V、Civic

儘管2021年電氣化車輛(即電動車和混合動力車)的銷量創下紀錄,但本田表示未來的生產重點將放在其核心混合動力車型—雅閣(Accord)、CR-V和思域(Civic)上,並繼續向全面的電動車產能遷移,因此會於今年6月淘汰Insight Hybrid。

美國本田汽車銷售副總裁Mamadou Diallo指出,混合動力汽車能有效地減少溫室氣體排放,是實現本田汽車到2040年在北美實現100%零排放汽車銷售願景的重要途徑。該公司未來將使核心車型的銷量領先於混合動力汽車,並極大地促進本田產品系列的電動化銷售。

