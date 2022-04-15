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【YouTube】YouTube Shorts允許用戶　使用影片庫資源剪輯短片

16:00 2022/04/15

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可供重新剪輯的影片庫資源非常龐大，數量多達數十億影片。（法新社）

YouTube近年積極開發Shorts功能，與TikTok等平台競爭短片市場。日前YouTube宣布，允許用戶製作Shorts短片時，使用YouTube影片庫內多達數十億條影片進行剪輯。

【YouTube】睽違兩年！　YouTube將直播Coachella音樂節

YouTube用戶以往只能從該平台上的其他影片中，剪輯簡短的音頻片段。但現時則允許用戶從符合條件的長片和短片中，剪輯1至5秒的片段用於製作新的Shorts短片內容。

原創者可將作品排除影片庫外

當使用影片庫的片段製作新短片時，將通過一個鏈接注明原始影片來源。可供重新剪輯的影片庫資源非常龐大，數量多達數十億影片，但原創者可以選擇將其內容排除在該影片庫外，而且有版權要求或設置為私隱的影片則不能被採用。

【YouTube】YouTube測試更嚴格審核系統　解決「垃圾留言」泛濫問題

此外，YouTube還宣布，現在可通過網絡和平板電腦存取Shorts，未來數周將會有一個新的Shorts標籤出現在各個設備上。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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