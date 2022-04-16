【疫情消息】陳肇始：新冠康復者二維碼有望於月內推出 已為復課後可能出現疫情反彈做好準備

政府下周四（21日）起放寬社交距離措施，學校也相繼復課，各界也關注本港會否出現新一波疫情。食物及衞生局局長陳肇始同六（16日）出席電台節目後會見傳媒時指，食衞局、教育局、衞生署、醫院管理局和私營醫療界已為學生恢復面授課堂作好準備，一旦校舍爆發疫情，可盡快處理。

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為配合恢復面授課堂，政府早前宣布，學校教職員和學生須每日進行快速抗原測試，持陰性結果方可回校上班上課。不論是否錄得陽性個案，學校也須每日向衞生署呈報。

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陳肇始指，此舉可讓當局了解校舍感染人數，也便利衞生防護中心監察和調查。政府和醫管局會按情況預留隔離和醫療設施。目前，醫管局已設立指定診所供新冠患者求診，護訊鈴支援專線也會主動致電患者了解病情。

私營醫療方面，她表示，早前與包括中西醫在內的業界代表開會，呼籲他們為復課後可能出現疫情反彈做好準備，適時醫治新冠患者。現時私家醫院門診可接收新冠患者，而私家醫生也認同遙距診治可行。

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陳肇始又說，食衞局、教育局、衞生防護中心和醫管局會進行演練，以便能在疫情爆發時迅速應對。不過，預防勝於治療，她呼籲尚未接種新冠疫苗的學生和家長盡快在開學前接種。

此外，陳肇始說，新冠康復者二維碼有望於月內推出，方便痊癒的市民進出指定處所。

食物及衞生局前局長高永文出席另一個場合時指出，目前本港隔離設施足夠，檢測容量問題很大程度已解決，加上中央及國企努力確保香港各方面物資供應，他相信即使出現第六波新冠疫情，要透過全民強檢實現清零，香港亦已具備條件。

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本港下周四起逐步放寬社交距離措施，高永文估計或會令疫情反彈，但相信香港是自律的地方，最重要是做好個人防護，再有爆發時是否採取全民強檢，要視乎當時對疫情的評估。





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記者：陳詠妍