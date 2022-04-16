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【樓市現象】買家趕入市 4月上旬十大屋苑註冊量按月增近2成 呢個屋苑升幅達175%

股樓投資 13:20 2022/04/16

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踏入4月中，買家怕樓價再升趕入市，樓市再成焦點。據香港置業研究部的數據，據土地註冊處資料顯示，十大傳統屋苑本月至今(截至13日)錄109宗二手住宅註冊，較3月同期的92宗增加約18.5%。

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香港置業研究部董事王品弟表示，鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，4月註冊個案一般主要反映3月市況。近期疫情轉趨緩和，樓市氣氛持續好轉，二手交投造好，十大傳統屋苑交投料亦跟隨大市向上，4月十大傳統屋苑二手住宅註冊量勢超越3月水平（見圖）。

若細分十大傳統屋苑中各個屋苑按月同期表現，當中有6個屋苑報升，3個屋苑報跌，1個屋苑持平；報升屋苑中，以美孚新邨表現最「標青」，期內錄11宗註冊，較上月同期的4宗增加逾1.7倍；康怡花園則錄8宗註冊，較上月同期的3宗增加逾1.6倍；新都城錄10宗註冊，較上月同期的6宗增加約66.7%。

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報跌屋苑中，麗港城錄6宗註冊，較上月同期的10宗減少40%；沙田第一城錄13宗註冊，較上月同期的17宗減少約23.5%；海怡半島錄7宗註冊，較上月同期的9宗減少約22.2%。

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至於十大傳統屋苑中，本月至今二手住宅註冊量屋苑排名方面，嘉湖山莊及黃埔花園暫各以16宗註冊並列榜首，分別較上月同期的14宗及12宗增加約14.3%及約33.3%；太古城暫以14宗註冊緊隨其後，較上月同期的9宗增加約55.6%(見表)。

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記者：陳詠妍

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